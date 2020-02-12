Для украинцев с низким или нулевым потреблением газа намерены снизить стоимость транспортировки

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерено снизить стоимость транспортировки газа для населения с низким или нулевым уровнем потребления до 2,8-21,9 гривны/месяц. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передают Українські Новини.

"Вчера комиссия уже одобрила нормативный акт, согласно которому такие люди, у которых нулевое потребление (газа), будут получать минимальную платежку, то есть будут платить минимальные средства за транспортировку", - сказал он.

Тарасюк отметил, что потребители, которые используют газ только для готовки еды на плите, будут платить около 2,8 гривны/месяц, для тех, кто используют газ для подогрева воды, стоимость составит 8,2 гривны/месяц и для частных домов - 21,9 гривны.

При этом Тарасюк сообщил, что нет возможности полностью убрать плату за транспортировку для таких потребителей, так как за возможность доступа к инфраструктуре необходимо платить.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров разрабатывает вариант объединения платежек за потребление природного газа и его транспортировку в один документ.

Ранее сообщалось о том, что по новым правилам с января украинцы платят отдельно за газ и за его распределение.