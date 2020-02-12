подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Для украинцев с низким или нулевым потреблением газа намерены снизить стоимость транспортировки
12 февраля 2020, среда, 16:34 88
Экономика 2020-02-12T16:43:14+02:00
Українські Новини
Для украинцев с низким или нулевым потреблением газа намерены снизить стоимость транспортировки

Для украинцев с низким или нулевым потреблением газа намерены снизить стоимость транспортировки

Елена Новикова
Газ, Транспортировка газа, НКРЭКУ, Снижение стоимости, Стоимость транспортировки газа
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерено снизить стоимость транспортировки газа для населения с низким или нулевым уровнем потребления до 2,8-21,9 гривны/месяц. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передают Українські Новини.

"Вчера комиссия уже одобрила нормативный акт, согласно которому такие люди, у которых нулевое потребление (газа), будут получать минимальную платежку, то есть будут платить минимальные средства за транспортировку", - сказал он.

Тарасюк отметил, что потребители, которые используют газ только для готовки еды на плите, будут платить около 2,8 гривны/месяц, для тех, кто используют газ для подогрева воды, стоимость составит 8,2 гривны/месяц и для частных домов - 21,9 гривны.

При этом Тарасюк сообщил, что нет возможности полностью убрать плату за транспортировку для таких потребителей, так как за возможность доступа к инфраструктуре необходимо платить.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров разрабатывает вариант объединения платежек за потребление природного газа и его транспортировку в один документ.

Ранее сообщалось о том, что по новым правилам с января украинцы платят отдельно за газ и за его распределение.

 

Больше новостей о: Газ Транспортировка газа НКРЭКУ Снижение стоимости Стоимость транспортировки газа

Эвакуация украинцев из китайского Уханя состоится после решения организационных вопросов, - Гончарук
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому
Новости
Аэропорт "Львов" полностью перевел обслуживание пассажиров внутренних рейсов в новый терминал 17:06
Эстония планирует выделить €400 тыс. на реализацию проектов на востоке Украины 16:59
Сотрудники СБУ, которые проходят по убийству Шеремета, уже дважды проигнорировали допросы полиции, - Портнов 16:58
СБУ задержала 2 полицейских по подозрению в торговле наркотиками во Львовской области 16:52
"Укрзализныця" только на поиски себе нового начальника потратит почти 1 млн грн 16:49
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
больше новостей
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
В Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс грн в месяц, директора - в десятки раз больше 12:53 Инфографика
Обещанные Кличко выплаты дожившим до наших дней узникам Аушвица в Киеве получили 7 человек 06:19 Документ
больше новостей
Зеленский и Путин могут встретиться до "нормандского саммита", - Ермак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok