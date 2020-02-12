підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Гончарук пообіцяв, що лютневі платіжки будуть "найдешевшими" за зиму, зате січневі - дорожче
12 лютого 2020, середа, 16:16 6
Економіка 2020-02-12T17:30:02+02:00
Українські Новини
Гончарук пообіцяв, що лютневі платіжки будуть "найдешевшими" за зиму, зате січневі - дорожче

Гончарук пообіцяв, що лютневі платіжки будуть "найдешевшими" за зиму, зате січневі - дорожче

Ольга Фандорина
Гончарук, Кабмін, Ціна на газ, Нові платіжки
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Суми в платіжках за січень виявилися вище, ніж у грудні з-за того, що зросла ціна на газ. Про це після засідання Кабміну в середу, 12 лютого, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

"Зараз за підсумками січня, платіжка порівняно з груднем буде трошки вище. З різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку зросла", - сказав він.

При цьому він говорить, що в лютому платіжка буде нижче. "Вона буде нижчою, ніж у грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватися. Ми це забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - сказав він.

Гончарук також заявив, що "за підсумками цієї зими українець заплатить значно менше, ніж минулої зими"

Раніше Українські Новини писали про те, як оформити субсидію на комунальні послуги.

Перерахунок за тепло і гарячу воду: у скільки обійдуться українцям січневі платіжки.

Більше новин про: Гончарук Кабмін Ціна на газ Нові платіжки

В Україні створили онлайн-реєстри органічної проду...
В Україні створили Агентство з управління держборг...
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і н...
Одеса вирішила знизити тарифи на опалення...
Евакуація українців з китайського Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань, - Гончарук
Софія Федина отримала в ДБР підозру за погрози Зеленському
Новини
Щоб отримати нові книги у міністра Бородянського, бібліотеки будуть зобов'язані показати нового читача 17:55
САП перевіряє можливе отримання російського громадянства екс-депутатом Онищенком 17:45
Цієї весни закінчується термін блокування "Однокласників", "Вконтакте" і Мail.ru. 17:42
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни 17:39
Луцьк продовжив карантин в усіх школах із-за грипу та ГРВІ до 16 лютого 17:31
більше новин
Президент федерації з міні-футболу Щерба закликає бізнес інвестувати в галузь 15:27
Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу 15:38
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни 17:39
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com
По Закарпаттю прокотилися зимові грози 23:12
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Снігопади, хуртовини і ураганний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 08:25 Карта
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
більше новин
Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok