Гончарук пообіцяв, що лютневі платіжки будуть "найдешевшими" за зиму, зате січневі - дорожче

Суми в платіжках за січень виявилися вище, ніж у грудні з-за того, що зросла ціна на газ. Про це після засідання Кабміну в середу, 12 лютого, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

"Зараз за підсумками січня, платіжка порівняно з груднем буде трошки вище. З різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку зросла", - сказав він.

При цьому він говорить, що в лютому платіжка буде нижче. "Вона буде нижчою, ніж у грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватися. Ми це забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - сказав він.

Гончарук також заявив, що "за підсумками цієї зими українець заплатить значно менше, ніж минулої зими"

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