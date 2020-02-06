Что дарить любимому человеку в День святого Валентина

День святого Валентина все празднуют по-разному. Но одна из традиций общая для всех влюбленных: обмен подарками. О том, что можно подарить вторым половинкам в этот день, расскажут Українські Новини. Подарочный сертификат Такого рода подарок очень универсальный. Он подходит как для девушек, так и для парней. Это может быть сертификат на поход в SPA, мастер-класс или на покупку в любимом магазине. Сертификат. Фото: pixabay Мягкая игрушка и букет цветов Этот "подарочный набор" является традиционным для Дня всех влюбленных, ведь сложно найти девушку, которой такой подарок не понравится. Букет тюльпанов. Фото: pixabay Мягкие валентинки своими руками Для любителей творческого подхода к подаркам. Их можно изготовить из фетра, ленточек, бисера и паеток. Мягкая игрушка. Фото: pixabay Портрет Такой подарок будет радовать не один год и сможет стать прекрасным украшением для дома. Акварельный портрет. Фото: pixabay Баночка с пожеланиями и признаниями Расскажите своей половинке о том, как сильно ее любите с помощью небольших записок. Поместите их в красивую баночку и подарите на День святого Валентина. Бумага для записок. Фото: pixabay Парные свитшоты Порадуйте себя и свою половинку парным свитшотом с любимым фото, рисунком или забавной фразой. Толстовки. Фото: pixabay Фотокнига Альбом с фотографиями может стать своеобразной хроникой отношений, он поможет запомнить самые яркие моменты. Фотоальбом. Фото: pixabay Романтический вечер Организуйте своей половинке романтический вечер. Это может быть совестный поход в кино или театр, ужин или просто прогулка под звездами. Пара. Фото: pixabay Сюрприз-бокс Коробочку с сюрпризами можно собрать своими руками, основываясь на вкусах партнера. Также можно купить уже готовую. Подарки. Фото: pixabay Кружка с надписью или фото В последнее время все большую популярность набирают кружки, которые под воздействием температуры меняют цвет или на которых появляется надпись. Чашки. Фото: pixabay Ранее Українські Новини сообщали о том, что можно приготовить в День святого Валентина на ужин и на десерт.