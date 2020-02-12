Зарплата Рябошапки в новому році зросла в 2,5 рази

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за січень склала 180 672 гривні. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин. При цьому оклад Рябошапки склав 93 648 тис. гривень. В порівнянні з груднем, оклад генпрокурора збільшився в 2,5 рази. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії. Яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено. Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка у грудні заробив в сім разів більше окладу. Тим часом, Рябошапка повернув трьох прокурорів у справах Евромайдана.