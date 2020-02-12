Зарплата Рябошапки в новому році зросла в 2,5 рази

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за січень склала 180 672 гривні.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

При цьому оклад Рябошапки склав 93 648 тис. гривень.

В порівнянні з груднем, оклад генпрокурора збільшився в 2,5 рази.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка у грудні заробив в сім разів більше окладу.

Тим часом, Рябошапка повернув трьох прокурорів у справах Евромайдана.