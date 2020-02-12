Суд просят запретить употреблять слово "слуга" в названии партии

Окружной административный суд Киева получил иск к Министерству юстиции о запрете употреблять слово "слуга" в названии партии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Истец, в частности, просит суд признать бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова "слуга" в названии и деятельности политической партии "Слуга народа".

"В то же время истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении данной политической силы, которым ограничить и запретить употребление, использование, по мнению истца, антисоциального и коммунистического слова "слуга", - говорится в сообщении.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Окружной суд Киева получил иск к Минюсту с требованием инициировать запрет деятельности партии "Слуга народа".

Кроме того, "Слуги народа" предложили дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников.