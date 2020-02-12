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  • НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления предправления Приватбанка Крумханзла
12 февраля 2020, среда, 10:40 633
Экономика 2020-02-12T10:40:18+02:00
Українські Новини
НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления предправления Приватбанка Крумханзла

НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления предправления Приватбанка Крумханзла

Ольга Фандорина
Петр Крумханзл, НАБУ, Расследование, Приватбанк
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

Ранее, в антикоррупционный суд поступила жалоба исполняющего обязанности председателя первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка на бездействие НАБУ по невнесению сведений в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, в котором истец просил обязать НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении преступления Крумханзлом по ​​ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Во время судебного разбирательства установлено, что 22 ноября председатель первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка направил в НАБУ заявление о совершении преступления председателем правления Приватбанка, однако дело не было открыто.

17 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело по указанному факту и начать расследование.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Крумханзл был госпитализирован.

Первичная профсоюзная организация сотрудников Приватбанка просит Печерский районный суд Киева признать недействительными трудовые договоры всех членов наблюдательного совета банка.

В январе 2018 Приватбанк назначил председателем правления чеха Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).

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НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления предправления Приватбанка Крумханзла
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