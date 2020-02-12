В России задержали наемного боевика "ДНР" по прозвищу "Черный Ленин"

В России (Архангельская область), местная полиция задержала боевика псевдо-республики ДНР, гражданина и уроженца Латвии на имя Бенес Айо, известного, как "Черный Ленин". Об этом передает издание Regnum со ссылкой на члена КПРФ Дмитрия Сараева.

"Задержанный ополченец широко известен в кругах активистов левых взглядов. Общественную деятельность среди движений левого толка он начал в Латвии, уроженцем которой является. В последние годы Бенес служит в ополчении ДНР", - говорится в сообщении.

По словам Сараева, ополченец был задержан около 19:30 по московскому времени в селе Яренск. В этот российский регион он приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы. По словам собеседника, наемника якобы арестовали по запросу Украины, и сейчас ему грозит депортация.

"Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас на стороне ополчения воюет в "ДНР". Является членом коммунистической партии "ДНР". Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине", - сообщил чиновник.

Отмечается, что украинские правоохранительные органы пока эту информацию не подтверждали.

Как сообщали Українські Новини, в Донецкой области главу Светлодарского горсовета подозревают в сепаратизме.

Кроме того, в Мариуполе задержали бывшего стрелка-гранатометчика "ДНР".