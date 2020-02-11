Украшения и технические новинки:что рекомендуют астрологи приобрести в среду

Для того, чтобы выбрать удачный подарок ко Дню святого Валентина, астрологи советуют обращать внимание на фазу Луны. О том, что лучше всего покупать в среду, 12 февраля, расскажут Українські Новини.

В этот день будет стареющая Луна. По словам астролога, день будет благоприятным для покупок платьев, туфлей, украшений из драгоценных металлов и с натуральными камнями, амулетов, талисманов и различных технических новинок.

Нежелательно покупать в среду декоративную косметику, предметы искусства (картины, скульптуры) и предметы длля декора интерьера.

Астрологи категорически запрещают покупать товары для дома, бытовую технику, посуду и бытовые средства для уборки.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 11 февраля, некоторые знаки зодиака могут поссориться со своей второй половинкой, а кто-то может встретить свою судьбу.

Также 11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке, а также Всемирный день больного (World Day of the Sick), и неофициально отмечают День приятных воспоминаний.