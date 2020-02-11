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11 февраля 2020, вторник, 05:30 16
Lifestyle 2020-02-11T05:30:02+02:00
Українські Новини
День женщин в науке и именины Романа: что отмечают 11 февраля

День женщин в науке и именины Романа: что отмечают 11 февраля

Ярина Вацяк
Прогноз погоды, Курс валют, Праздники, именины, какой сегодня праздник, 11 февраля, какой сегодня день
Женщина-ученая. Фото: pixabay.com
Женщина-ученая. Фото: pixabay.com

Сегодня, 11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке, а также Всемирный день больного (World Day of the Sick).

11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке

Сегодня неофициально отмечают День приятных воспоминаний. Также 11 февраля отмечают День независимости от всеобщего мнения, День поиска в кого влюбиться и День избавления от депрессии.

В Японии сегодня отмечают День основания государства.

В Камеруне празднуют Национальный день молодежи.

По православному календарю, 11 февраля отмечается перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

В давние времена в этот день предки слушали лес: если он шумов - ждали оттепели. Считается, что с 3 по 11 февраля проходят семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода этого дня часто бывала переменчивой.

Именины отмечают:

  • Авив
  • Афраат
  • Варсимей
  • Герасим
  • Дмитрий
  • Игнатий
  • Иона
  • Иперехий
  • Лаврентий
  • Лука
  • Мокей
  • Паригорий
  • Питирим
  • Роман
  • Сильван
  • Фафуил
  • Филофей
  • Юлиан
  • Яков.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 11 февраля, в Украине днем -1...+8 градусов, ночью -7...+4 градус. Почти по  всей территории Украины снег с дождем. Ветер 7-12 м/с.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 4,24 коп. и составляет до 24,5370 UAH/USD. Курс гривны к евро на 11 февраля установлен на уровне 26,8518 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.

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