День женщин в науке и именины Романа: что отмечают 11 февраля

Сегодня, 11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке, а также Всемирный день больного (World Day of the Sick). 11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке Сегодня неофициально отмечают День приятных воспоминаний. Также 11 февраля отмечают День независимости от всеобщего мнения, День поиска в кого влюбиться и День избавления от депрессии. В Японии сегодня отмечают День основания государства. В Камеруне празднуют Национальный день молодежи. По православному календарю, 11 февраля отмечается перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. В давние времена в этот день предки слушали лес: если он шумов - ждали оттепели. Считается, что с 3 по 11 февраля проходят семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода этого дня часто бывала переменчивой. Именины отмечают: Авив Афраат Варсимей Герасим Дмитрий Игнатий Иона Иперехий Лаврентий Лука Мокей Паригорий Питирим Роман Сильван Фафуил Филофей Юлиан Яков. Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 11 февраля, в Украине днем -1...+8 градусов, ночью -7...+4 градус. Почти по всей территории Украины снег с дождем. Ветер 7-12 м\/с. Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 4,24 коп. и составляет до 24,5370 UAH\/USD. Курс гривны к евро на 11 февраля установлен на уровне 26,8518 UAH\/EUR. Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.