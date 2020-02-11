У Близнецов сбудется желание, а Водолеи почувствуют себя одиноко — любовный гороскоп на вторник

Уже совсем скоро во многих странах будут отмечать День святого Валентина. В этот день пары забывают о любых ссорах и разногласиях и проводят день вдвоем. А о том, кому нужно будет постараться, чтобы сохранить отношения, а кого ждет встреча со второй половинкой уже во вторник, 11 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Во вторник вторая половинка Овнов серьезно задумается о совместном будущем. Но этот факт не обрадует Овнов, ведь они привыкли жить сегодняшним днем. Звезды советуют постараться прийти к какому-то компромиссу с любимым человеком.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцам во вторник все будет даваться легко в любовных делах. Звезды советуют наслаждаться моментом, но и не расслабляться, ведь это не будет длиться вечно.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Во вторник сбудется желание Близнецов, которое касается отношений с любимым человеком. Но звезды предупреждают о том, что не стоит ждать слишком большого чуда.

Рак (21 июня - 22 июля)

В этот день вторая половинка даст Ракам ценный совет, который поможет справиться со многими проблемами. Звезды советуют прислушиваться к тому, что говорит любимый человек.

Лев (23 июля - 22 августа)

Звезды советуют Львам перестать винить в неудачных отношениях партнера и разобраться в себе. То, что кажется Львам мелочью, на самом деле препятствует построению гармоничных отношений.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Во вторник Девам трудно будет определиться с тем, что они хотят от своей второй половинки. Звезды советуют провести день подальше от любимого человека и попытаться разобраться в своих чувствах.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Во вторник у Весов будет возможность еще раз убедиться в том, что они сделали правильный выбор. Все во второй половинке будет казаться Весам идеальным.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Звезды советуют посвятить вторник поиску настоящей любви. Вторая половинка Скорпионов уже совсем рядом.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В этот день Стрельцы поймут, насколько хорошо знают характер, привычки и желания своей второй половинки. Зезды советуют во вторник сделать все возможное для того, чтобы эти знания пошли на пользу отношениям.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Звезды советуют Козерогам ответственно отнестись к отношениям в этот день и направлять их в нужное русло, если что-то пойдет не так.

Водолей (20 января - 18 февраля)

В этот день Водолеи будут чувствовать себя очень одиноко, ведь их вторая половинка будет находиться далеко. Для того, чтобы скрасить одиночество, звезды советуют провести день в компании друзей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Во вторник звезды советуют Рыбам не вмешиваться в чужие отношения, а сосредоточиться на своих. Ведь у Рыб и их второй половинки накопилось много проблем.

Как сообщали Українські Новини, 11 февраля астрологи рекомендуют покупать крубногабаритную бытовыю технику и товары интимного характера.

Также 11 февраля отмечают День приятных воспоминаний, День независимости от всеобщего мнения, День избавления от депрессии, а также День поиска в кого влюбиться.