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24 января 2020, пятница, 20:10 10
Технологии 2020-01-24T20:11:06+02:00
Українські Новини
В целях безопасности в Tinder создали "тревожную кнопку": пользователи смогут вызвать полицию

В целях безопасности в Tinder создали "тревожную кнопку": пользователи смогут вызвать полицию

Елизавета Кесельман
Tinder, сайт знакомств, Match Group, Noonlight
Tinder.Фото: pixabay
Tinder.Фото: pixabay

В популярном приложении Tinder, где депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко искал вторую половину, ныне появилась "тревожная кнопка", и возможность вызвать полицию. Об этом передает ВВС Украина.

Новые функции предусматривают экстренную помощь, отслеживание местонахождения и проверку фотографий. Компания-учредитель Match Group - которой также принадлежат PlentyOfFish, OkCupid и Hinge - планирует ввести такие функции на других своих платформах знакомств в 2020 году.

Match Group сообщила, что инвестировала в Noonlight, который предоставляет услуги онлайн-реагированию на чрезвычайные ситуации и средства личной безопасности, которые будут использовать Tinder.

Технология Noonlight позволит пользователям сообщать службы экстренной помощи и передавать точные данные о местонахождении.

Прежде чем встречаться с кем-то, пользователи смогут сохранить информацию о человеке и место свидания.

Если впоследствии они нажали "тревожную кнопку", то службы экстренной помощи получат информацию о местонахождении человека.

Новая функция проверки фотографий поможет пользователям приложения знакомств избежать кет-фишинга - когда кто-то использует ложную информацию в интернете.

Эта функция будет использовать искусственный интеллект для проверки загруженных в приложение изображений, а пользователей попросят подтвердить личность, сделав несколько Селфи в реальном времени.

Руководитель Match Group Манди Гинзберг заявила, что их компания будет первой, которая будет инвестировать в службу реагирования на чрезвычайные ситуации в приложении знакомств.

"Безопасный и положительный опыт знакомств является решающим для нашего бизнеса. Мы нашли передовую технологию в Noonlight, которая может оказывать услуги в режиме реального времени - чего нет ни в одном другом продукте для знакомств",- сказала она. 

Онлайн-сайты и приложения знакомств критикуют за то, что они недостаточно защищают своих пользователей.

Как сообщали Українські Новини, популярные приложения для знакомств Tinder и Grindr продают личные данные пользователей.

Кроме того,  IT-специалисты заявили, что приложение FaceApp может состарить фото и собирать данные для российской компании.

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