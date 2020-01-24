В целях безопасности в Tinder создали "тревожную кнопку": пользователи смогут вызвать полицию

Новые функции предусматривают экстренную помощь, отслеживание местонахождения и проверку фотографий. Компания-учредитель Match Group - которой также принадлежат PlentyOfFish, OkCupid и Hinge - планирует ввести такие функции на других своих платформах знакомств в 2020 году.

Match Group сообщила, что инвестировала в Noonlight, который предоставляет услуги онлайн-реагированию на чрезвычайные ситуации и средства личной безопасности, которые будут использовать Tinder.

Технология Noonlight позволит пользователям сообщать службы экстренной помощи и передавать точные данные о местонахождении.

Прежде чем встречаться с кем-то, пользователи смогут сохранить информацию о человеке и место свидания.

Если впоследствии они нажали "тревожную кнопку", то службы экстренной помощи получат информацию о местонахождении человека.

Новая функция проверки фотографий поможет пользователям приложения знакомств избежать кет-фишинга - когда кто-то использует ложную информацию в интернете.

Эта функция будет использовать искусственный интеллект для проверки загруженных в приложение изображений, а пользователей попросят подтвердить личность, сделав несколько Селфи в реальном времени.

Руководитель Match Group Манди Гинзберг заявила, что их компания будет первой, которая будет инвестировать в службу реагирования на чрезвычайные ситуации в приложении знакомств.

"Безопасный и положительный опыт знакомств является решающим для нашего бизнеса. Мы нашли передовую технологию в Noonlight, которая может оказывать услуги в режиме реального времени - чего нет ни в одном другом продукте для знакомств",- сказала она.

Онлайн-сайты и приложения знакомств критикуют за то, что они недостаточно защищают своих пользователей.

Как сообщали Українські Новини, популярные приложения для знакомств Tinder и Grindr продают личные данные пользователей.

Кроме того, IT-специалисты заявили, что приложение FaceApp может состарить фото и собирать данные для российской компании.