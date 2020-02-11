ГБР провело обыски Подольской и Полесской таможни из-за ввоза продукции по заниженным тарифам

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни. Об этом говорится в сообщении пресс- службы ГБР.

Отмечается, что причиной проведения обысков стало злоупотребление властью и служебным положением.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ровенской области.

По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним со заниженным таможенным платежем. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили 4 лесничим о подозрении в незаконной вырубке древесины на сумму 6 миллионов гривен в Житомирской области.

Также Государственное бюро расследований сообщило бывшими руководителям подразделений Государственной пограничной службы, организовавшим выдворение бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в феврале 2018 года, о подозрении в превышении служебных полномочий.