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11 февраля 2020, вторник, 20:36 19
Силовые структуры 2020-02-11T20:36:45+02:00
Українські Новини
ГБР провело обыски Подольской и Полесской таможни из-за ввоза продукции по заниженным тарифам

ГБР провело обыски Подольской и Полесской таможни из-за ввоза продукции по заниженным тарифам

Елизавета Кесельман
ГБР, Обыски таможни, Превышение полномочий, Снижение цен, Незаконное снижение тарифов
ГБР.Фото: пресс-служба ГБР
ГБР.Фото: пресс-служба ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни. Об этом говорится в сообщении пресс- службы ГБР.

Отмечается, что причиной проведения обысков стало злоупотребление властью и служебным положением.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ровенской области.

По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним со заниженным таможенным платежем. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили 4 лесничим о подозрении в незаконной вырубке древесины на сумму 6 миллионов гривен в Житомирской области.

Также Государственное бюро расследований сообщило бывшими руководителям подразделений Государственной пограничной службы, организовавшим выдворение бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в феврале 2018 года, о подозрении в превышении служебных полномочий.

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