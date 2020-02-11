Наркоманы - не преступники: в МВД планирует изменить наркополитику

Министерство внутренних дел планирует подать на рассмотрение Верховной Рады ряд изменений к законам относительно формирования наркополитики.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили, сообщает пресс-служба ведомства.

"Планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, введение обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их – это не преступники, а больные. А также направлять наркозависимых на обязательное лечение", – сказал он.

Замминистра подчеркнул, что эффективная борьба с наркопреступлениями требует тесного сотрудничества с международными партнерами.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин и МВД отчитались о зарплате Авакова с разницей в 100 тыс. гривен.

Аваков съездил в заграничные командировки за 141 тыс. гривен в прошлом году.

Также, по данным МВД, Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада. Его заработная плата составила 86 тысяч гривен.