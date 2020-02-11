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11 февраля 2020, вторник, 11:56 51
Общество 2020-02-11T11:57:29+02:00
Українські Новини
Львов закрыл 100 школ на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Львов закрыл 100 школ на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Василь Трухан
Грипп
Фото: ЗН
Фото: ЗН

Львов констатирует закрытие 100 школ на карантин из-за гриппа и ОРВИ по состоянию на 11 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовского городского совета.

"По состоянию на 11 февраля 100 львовских школ приостановили учебу из-за заболеваемости учеников", - сообщил он.

По данным горсовета, болеет 28% учеников школ.

Управление образования рекомендует учителям усваивать программу путем уплотнения материала.

Всего во Львове 117 учебных учреждений.

Во Львове на прошлой неделе (3-9 февраля) гриппом заболели соответственно 3 753 человека, что на 320 человек больше, чем неделей ранее.

Интенсивный показатель на последней неделе - 488,0, при эпидпороге 615,2.

Удельный вес заболевших детей до 17 лет составляет 49,9%.

Как сообщали Українські Новини, Ивано-Франковская область 6 февраля констатировала приостановление обучения в 17 учреждениях общего среднего образования в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.

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