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11 февраля 2020, вторник, 17:43 17
Экономика 2020-02-11T17:43:02+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке во вторник снизился до 24,50 UAH/USD

Курс гривны на межбанке во вторник снизился до 24,50 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Межбанк, Межбанковский валютный рынок, курс гривны к доллару, Курс гривны, Гривна
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 7 коп. во вторник снизился на 5 коп. до 24,50 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,41-24,43 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,39-24,41 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,48-24,52 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,20% с 23,74 UAH/USD до 24,50 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по понизился на 6,57 коп. до 24,5963 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,16 коп. до 24,2941 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 15,08 коп. до 26,4847 UAH/EUR, курс продажи понизился на 13,80 коп. до 26,9647 UAH/EUR.

Тем временем НБУ на прошлой неделе купил в текущем году рекордный объем валюты на межбанке. 

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