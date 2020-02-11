Курс гривны на межбанке во вторник снизился до 24,50 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 7 коп. во вторник снизился на 5 коп. до 24,50 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,41-24,43 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,39-24,41 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,48-24,52 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,20% с 23,74 UAH/USD до 24,50 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по понизился на 6,57 коп. до 24,5963 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,16 коп. до 24,2941 UAH/USD.



Средний курс покупки евро понизился на 15,08 коп. до 26,4847 UAH/EUR, курс продажи понизился на 13,80 коп. до 26,9647 UAH/EUR.



Тем временем НБУ на прошлой неделе купил в текущем году рекордный объем валюты на межбанке.



