Раде предложили запретить Зеленскому, Гончаруку и министрам получать доход не за основным местом работы

5 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту ввести штраф до 136 тыс. гривен с конфискацией дохода для Президента, министров и депутатов Рады за работу по совместительству.

Об этом говорится в законопроекте №2828, зарегистрированном в Раде 31 января, передают Українськi Новини.

Предлагается запретить Президенту, премьер-министру, членам Кабинета Министров, их заместителям, председателю Рады и его заместителям и депутатам парламента получать доход не за основным местом работы (кроме как преподавательской, научной и творческой деятельности), доходы от реализации имущественных прав интеллектуальной собственности, размер которых за 1 год превышает 200 минимальных зарплат (945 тыс. гривен).

Также предлагается запретить получать дивиденды от юрлица, которое занимает политическую, роялти, благотворительную помощь, выигрыши и призы.

В случае получения подобного дохода политик обязан будет в течение 30 дней передать средства в госбюджет и письменно проинформировать Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

НАПК будет публиковать соответствующую информацию на своем сайте.

В ином случае предлагается применять админштраф с конфискацией такого дохода в размере 5-8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85-136 тыс. гривен).

Авторами законопроекта указаны депутаты от "Слуга народа" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергей Гривко и Анатолий Остапенко.

Как сообщали Українськi Новини, зарплаты министров уменьшились после угроз Зеленского распустить Кабмин.

Ранее 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен, что выше оклада Президента Украины.

Также сообщалось, что зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане.