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11 февраля 2020, вторник, 15:42 15
Верховная Рада и партии 2020-02-11T15:45:01+02:00
Українські Новини
НАПК распределило 283 млн гривен на парламентские партии в 2020: больше всех получит "Слуга народа"

НАПК распределило 283 млн гривен на парламентские партии в 2020: больше всех получит "Слуга народа"

Елизавета Кесельман
НАПК , Финансирование партий, Парламент, Верховная Рада, Партия
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило 283 млн гривен на финансирование парламентских партий в 2020 году. Об этом говорится в сообщении НАПК, передают Українськi Новини.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий на 2020 год", - сказано в нем.

"Слуга народа" получит 140,6 млн гривен; "Оппозиционная платформа - За життя" - 42,5 млн гривен; "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 26,6 млн гривен.

"Европейская солидарность" получит 26,4 млн гривен, а "Голос" - 18,9 млн гривен, при этом обе партии получат дополнительные 14,2 млн гривен - за соблюдение гендерных квот при формировании избирательных списков.

В сообщении отмечается, что НАПК обеспечит ежеквартальное перечисление выделенных из государственного бюджета средств политическим партиям в размере 25% общего размера ежегодного финансирования в начале каждого квартала.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции  распределило 513,7 млн гривен на финансирование уставной деятельности партий в 2018 году.

Также в сентябре 2019 года сообщалось о том, что более 1 млрд гривен из бюджета пойдет на финансирование партий в 2020.

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