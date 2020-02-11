НАПК распределило 283 млн гривен на парламентские партии в 2020: больше всех получит "Слуга народа"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило 283 млн гривен на финансирование парламентских партий в 2020 году. Об этом говорится в сообщении НАПК, передают Українськi Новини. "Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий на 2020 год", - сказано в нем. "Слуга народа" получит 140,6 млн гривен; "Оппозиционная платформа - За життя" - 42,5 млн гривен; "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 26,6 млн гривен. "Европейская солидарность" получит 26,4 млн гривен, а "Голос" - 18,9 млн гривен, при этом обе партии получат дополнительные 14,2 млн гривен - за соблюдение гендерных квот при формировании избирательных списков. В сообщении отмечается, что НАПК обеспечит ежеквартальное перечисление выделенных из государственного бюджета средств политическим партиям в размере 25% общего размера ежегодного финансирования в начале каждого квартала. Как сообщали Українськi Новини, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило 513,7 млн гривен на финансирование уставной деятельности партий в 2018 году. Также в сентябре 2019 года сообщалось о том, что более 1 млрд гривен из бюджета пойдет на финансирование партий в 2020.