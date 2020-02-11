Ямочный ремонт должен уйти в прошлое, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, который предлагал направить деньги, полученные от "Газпрома", на ремонт дорог, высказался за то, чтобы в Украине больше не проводили "ямочный ремонт".

Об этом он заявил в ходе посвященной дорогам стратегической встречи "Сшить Украину: финансирование, строительство, безопасность", передают Українські Новини.

"Долгие годы у нас в стране был такой стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе особняки, стартап этот называется "ямочный ремонт". Он должен уйти в прошлое", — сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что на все работы по ремонту дорог должна быть гарантия и ответственность подрядчика.

Как сообщали Українські Новини, управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман рассказал, что качество дорог в Украине приблизительно такое же, как в Румынии, Сербии, Болгарии, Балканских странах.

Ранее сообщалось, что два законопроекта, принятые Верховной Радой 16 января за основу и в целом, позволяют Укравтодору привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог.