В КГГА прогнозируют окончание реконструкции Шулявского моста к сентябрю

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник прогнозирует завершение реконструкции Шулявского моста в Киеве до конца лета.

Об этом сообщил в интервью интернет-изданию "Экономическая правда", передают Українськi Новини.

"Должны быть достроены еще два съезда и проведено благоустройство. У меня есть все надежды, что до конца лета завершим эту развязку в полном объеме", - сказал он.

Поворозник отметил, что открытая в декабря эстакада между улицами Вадима Гетьмана и Александра Довженко была первой очередью реконструкции.

В частности, планируется к марту достроить 2 съезда с моста.

Планируется снести аварийный заводской цех завода "Большевик" у моста.

Как сообщали Українськi Новини, открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах.

Также Кличко отмечал, что 22 декабря строители начали асфальтировать путепровод и что подрядчик гарантирует 10 лет эксплуатации покрытия.

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.