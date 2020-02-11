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11 февраля 2020, вторник, 14:57 29
Общество 2020-02-11T14:57:23+02:00
Українські Новини
В КГГА прогнозируют окончание реконструкции Шулявского моста к сентябрю

В КГГА прогнозируют окончание реконструкции Шулявского моста к сентябрю

Анна Рудык
Николай Поворозник, КГГА, Шулявский путепровод, Шулявский мост
Шулявский мост
Шулявский мост

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник прогнозирует завершение реконструкции Шулявского моста в Киеве до конца лета.

Об этом сообщил в интервью интернет-изданию "Экономическая правда", передают Українськi Новини.

"Должны быть достроены еще два съезда и проведено благоустройство. У меня есть все надежды, что до конца лета завершим эту развязку в полном объеме", - сказал он.

Поворозник отметил, что открытая в декабря эстакада между улицами Вадима Гетьмана и Александра Довженко была первой очередью реконструкции.

В частности, планируется к марту достроить 2 съезда с моста.

Планируется снести аварийный заводской цех завода "Большевик" у моста.

Как сообщали Українськi Новини, открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах.

Также Кличко отмечал, что 22 декабря строители начали асфальтировать путепровод и что подрядчик гарантирует 10 лет эксплуатации покрытия.

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

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