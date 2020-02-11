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11 февраля 2020, вторник, 11:13 73
Мир 2020-02-11T11:13:29+02:00
Українські Новини
Спрятались и выгнали: в России врачи отказались проверить мужчину на коронавирус

Спрятались и выгнали: в России врачи отказались проверить мужчину на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Вспышка коронавируса, Коронавирус в России
Больница. Фото: pixabay
Больница. Фото: pixabay

В одной из больниц Уфы (Россия) мужчине, прилетевшему из Пекина (Китай), отказали в проверке на новый смертельный китайский коронавирус и выгнали его из больницы. Об этом сообщает издание "Уфа-онлайн" со ссылкой на родственников пациента.

Так, сообщается, что молодой человек восемь месяцев проработал в Пекине и вернулся в Россию, затем решил пройти обследование на коронавирус.

Отец пациента заявил, что в местной больнице №4 тот "на весь коридор объявил", что прилетел из Пекина и хочет сдать анализы на коронавирус. После этого сотрудники больницы "с криками" отправили его в приемный покой.

Затем, как пишет издание, медики закрылись в кабинете и общались с пациентом через закрытую дверь.

Общение с медиками для пациента закончилось отказом в проверке: ему посоветовали покинуть медучреждение через черный ход.

Как сообщали Українські Новини, украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая.

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