Снегопады, метели и ураганный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

В то время, как на Прикарпатье из-за ураганного ветра 45 населенных пунктов остались без света, в Украине 11 февраля резко испортится погода, ожидается сильный ветер, снег и метели. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра будут достигать 15-20 м \/ с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м \/ с, метель (I уровень опасности). Также по прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.