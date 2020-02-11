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11 февраля 2020, вторник, 08:25 611 Карта
Общество 2020-02-11T08:25:51+02:00
Українські Новини
Снегопады, метели и ураганный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Снегопады, метели и ураганный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Надежда Комендантова
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Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

В то время, как на Прикарпатье из-за ураганного ветра 45 населенных пунктов остались без света, в Украине 11 февраля резко испортится погода, ожидается сильный ветер, снег и метели.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра будут достигать 15-20 м / с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м / с, метель (I уровень опасности).

Также по прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

 
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