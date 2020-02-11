Снегопады, метели и ураганный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

В то время, как на Прикарпатье из-за ураганного ветра 45 населенных пунктов остались без света, в Украине 11 февраля резко испортится погода, ожидается сильный ветер, снег и метели.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра будут достигать 15-20 м / с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м / с, метель (I уровень опасности).

Также по прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).