На Донбассе боевики применили против украинских военных гранатометы и стрелковое оружие

Вчера, 10 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Так, сообщается, что противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций с станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики на Донбассе применили против украинских военных тяжелое вооружение.

Ранее боевики 15 раз обстреляли позиции ООС: погиб украинский военный, еще двое были ранены.