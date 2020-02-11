подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 февраля 2020, вторник, 08:15 327
Силовые структуры 2020-02-11T08:15:09+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики применили против украинских военных гранатометы и стрелковое оружие

На Донбассе боевики применили против украинских военных гранатометы и стрелковое оружие

Анна Рудык
Ситуация в зоне ООС, ООС, обстрелы на Донбассе, война на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 10 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Так, сообщается, что противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций с станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики на Донбассе применили против украинских военных тяжелое вооружение.

Ранее боевики 15 раз обстреляли позиции ООС: погиб украинский военный, еще двое были ранены.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС ООС обстрелы на Донбассе война на Донбассе

На Донбассе боевики применили артиллерию: в рядах ...
На Донбассе боевики вели огонь из гранатометов и п...
На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участ...
Боевики на Донбассе применили против украинских во...
Богдан хочет уволиться, но Зеленский пока не принял заявление, - СМИ
Зарплата Гончарука за январь получилась больше президентских окладов
Новости
ДТП в Киеве. Фото: Информатор
В Киеве Ford сбил девушку на пешеходном переходе и сбежал 08:55
Накопление пенсии через негосударственные фонды: преимущества и риски 08:40
Снегопады, метели и ураганный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 08:25 Карта
На Донбассе боевики применили против украинских военных гранатометы и стрелковое оружие 08:15
В январе зарплата директора НАБУ Сытника составила почти 200 тысяч гривен 07:30 Документ
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
больше новостей
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
больше новостей
Цены в январе на ЖК-услуги повысились, а на одежду и обувь снизились
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok