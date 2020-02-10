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  • Иран пригласил главу СНБО Данилова расследовать крушение украинского самолета
10 февраля 2020, понедельник, 22:43 9
Политика 2020-02-10T22:43:10+02:00
Українські Новини
Иран пригласил главу СНБО Данилова расследовать крушение украинского самолета

Иран пригласил главу СНБО Данилова расследовать крушение украинского самолета

Ольга Фандорина
Иран, Крушение, Расследование, Алексей Данилов, Крушение самолета МАУ в Паранде
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета МАУ. Об этом сообщает IRNA.

Сообщается, что в понедельник, 10 февраля, секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым.

"Пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса (авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране - ред.). Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке", - заявил Шахмани.

Отмечается, что Данилов призвал Иран "ускорить расследование трагедии".

Напомним, иранские СМИ сообщили, что Иран больше не будет делиться с Украиной материалами о крушении МАУ. 


Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

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