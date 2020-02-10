Бытовая техника и товары для взрослых: что рекомендуют астрологи приобрести во вторник

Совсем скоро во многих странах будут отмечать День святого Валентина. Одна из традиций этого праздника - обмениваться подарками. Для того, чтобы упростить процесс выбора подарков и сделать покупки успешными, астрологи советуют планировать список покупок, опираясь на фазу Луны. О том, что лучше всего покупать во вторник, 11 февраля, расскажут Українські Новини.

Так как во вторник Луна будет стареющая, то день будет благоприятным для приобритения крупногабаритной бытовой техники, товаров интимного характера, эротического белья, а также для покупки изделий из кости, дерева и каямня.

Нежелотельно во вторник покупать лекарственные препараты, алькольную продукцию и оборудование для фото- и видеосъемки, часы, измерительные приборы.

Астрологи категорически запрещают приобретать в этот день приобретать спортивный инвентарь, оборудование и предметы для активного отдыха и механические приборы и оборудование.

Как сообщали Українські Новини, звезды приготовили много измений в личной жизни всех знаков зодиака во вторник, 10 февраля.

Также 10 января отмечают День сумасшедших романтиков, Европейский день безопасного интернета, Праздник Брауни и, а также Международный день борьбы с эпилепсией.