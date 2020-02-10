подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Бытовая техника и товары для взрослых: что рекомендуют астрологи приобрести во вторник
10 февраля 2020, понедельник, 21:02 10
Lifestyle 2020-02-10T21:03:10+02:00
Українські Новини
Бытовая техника и товары для взрослых: что рекомендуют астрологи приобрести во вторник

Бытовая техника и товары для взрослых: что рекомендуют астрологи приобрести во вторник

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, Лунный календарь, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на завтра, гороскоп покупок
Покупки. Фото: pixabay
Покупки. Фото: pixabay

Совсем скоро во многих странах будут отмечать День святого Валентина. Одна из традиций этого праздника - обмениваться подарками. Для того, чтобы упростить процесс выбора подарков и сделать покупки успешными, астрологи советуют планировать список покупок, опираясь на фазу Луны. О том, что лучше всего покупать во вторник, 11 февраля, расскажут Українські Новини.

Так как во вторник Луна будет стареющая, то день будет благоприятным для приобритения крупногабаритной бытовой техники, товаров интимного характера, эротического белья, а также для покупки изделий из кости, дерева и каямня.

Нежелотельно во вторник покупать лекарственные препараты, алькольную продукцию и оборудование для фото- и видеосъемки, часы, измерительные приборы.

Астрологи категорически запрещают приобретать в этот день приобретать спортивный инвентарь, оборудование и предметы для активного отдыха и механические приборы и оборудование.

Как сообщали Українські Новини, звезды приготовили много измений в личной жизни всех знаков зодиака во вторник, 10 февраля.

Также 10 января отмечают День сумасшедших романтиков, Европейский день безопасного интернета, Праздник Брауни и, а также Международный день борьбы с эпилепсией.

 

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов Лунный календарь гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на завтра гороскоп покупок

Рыбам следует забыть о прошлом, а Овны могут нарва...
Отношения Скорпионов станут прочнее, а сомнения Де...
Опережая суету Черной пятницы: что лучше покупать ...
У Львов будет успешный день, а Рыбы могут смело эк...
Зарплата Гончарука за январь получилась больше президентских окладов
Цены в январе на ЖК-услуги повысились, а на одежду и обувь снизились
Новости
Венедиктовой в январе не выплатили должностной оклад, но начислили 24 тыс. гривен компенсации 21:15 Документ
В РФ предложили скинуться деньгами и выкупить у Украины останки спецагента НКВД Кузнецова 21:04
В Украину идет потепление с метелями и штормовым ветром: прогноз погоды на вторник 21:00
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
Все детские сады и школы под Днипром закрыли на карантин из-за пестицидов в питьевой воде 20:36
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
больше новостей
НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok