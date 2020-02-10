В Украину прибудет оценочная миссия Канады по вопросам безвиза для украицев

Украина ожидает приезда оценочной миссии департамента иммиграции Канады по вопросам либерализации визовой политики для украинцев в мае 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.

В ходе встречи премьер-министра Алексея Гончарука с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой была затронута тема либерализации визовой политики для граждан Украины.

"Уже в мае этого года мы ожидаем приезда специальной оценочной миссии департамента иммиграции Канады. Наше правительство предоставит ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы будем иметь положительные результаты на пути к украинско-канадскому безвизу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году Украине предложили присоединиться к программе упрощенного визового режима ЕТА+.

Кроме этого, стороны обсудили расширение Соглашения между Украиной и Канадой о зоне свободной торговли.

"По моей информации, технические консультации на уровне экспертов завершены. Теперь мы должны начать формальные переговоры о расширении. Важно, чтобы соответствующие директивы от правительства Канады и Президента Украины были получены в ближайшие недели", - отмечается в сообщении.

Также стороны обсудили пересмотр инвестиционной политики EDC (Export Development Canada) и разблокирование поддержки канадского бизнеса в рамках его инвестиционной деятельности в Украине.

Кроме того, стороны обсудили углубление сотрудничества в рамках программ, функционирующих при поддержке канадского правительства, - EDGE и Surg, в сферах стратегических коммуникаций, приватизации и создания единой телефонной горячей линии экстренной помощи "112".

Гончарук поблагодарил Галадзу за политическую поддержку, которую Канада предоставляет Украине, в частности за санкции против России, проукраинскую позицию в Организации Объединенных Наций и других международных организациях, военное сотрудничество и техническую помощь.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2019 года Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что Канада намерена упростить въезд для украинцев и расширить соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Тем временем украинцы смогут находиться в Аргентине без виз полгода.