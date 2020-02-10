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10 февраля 2020, понедельник, 16:44 90
Судебная власть 2020-02-10T16:51:16+02:00
Українські Новини
Суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея

Суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея

Елена Новикова
Одесский худмузей, Приморский суд, Восстановление в должности, Александр Ройтбурд
Александр Ройтбурд. Фото: hromadske.od.ua
Александр Ройтбурд. Фото: hromadske.od.ua

Приморский районный суд Одессы восстановил художника Александра Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея, после того, как Одесский облсовет досрочно уволил его в сентябре 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что решением Одесского областного совета от 4 сентября 2019 года Ройтбурд был уволен с должности руководителя Одесского художественного музея в связи с нарушением нескольких пунктов контракта.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, исследования материалов и объяснений сторон по делу, суд решил  исковое заявление Ройтбурда удовлетворить частично, а именно: признать незаконным и отменить решение Одесского облсовета "О расторжении контракта и увольнении Ройтбурда с должности руководителя коммунального учреждения "Одесский художественный музей" и взыскать с Одесского облсовета в пользу государства судебный сбор в размере 840 гривен 80 копеек.

Указано, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Как сообщали Українськi Новини, в связи с увольнением директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, который занимал должность с декабря 2017 года, в Одессе начали происходить массовые акции протестов в поддержку руководителю музея.

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