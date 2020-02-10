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10 лютого 2020, понеділок, 16:50 7
Судова влада 2020-02-10T18:15:01+02:00
Українські Новини
Суд відновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею

Суд відновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею

Елена Новикова
Одеський худмузей, Приморський суд, Відновлення на посаді, Олександр Ройтбурд
Олександр Ройтбурд. Фото: hromadske.od.ua
Олександр Ройтбурд. Фото: hromadske.od.ua

Приморський районний суд Одеси відновив художника Олександра Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею, після того, як Одеська облрада достроково звільнила його у вересні 2019 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що рішенням Одеської обласної ради від 4 вересня 2019 року Ройтбурд був звільнений з посади керівника Одеського художнього музею у зв'язку з порушенням кількох пунктів контракту.

За результатами повного та всебічного судового розгляду, дослідження матеріалів і пояснень сторін по справі, суд вирішив позовну заяву Ройтбурда задовольнити частково, а саме: визнати незаконним і скасувати рішення Одеської облради "Про розірвання контракту і звільнення Ройтбурда з посади керівника комунального закладу "Одеський художній музей" і стягнути з Одеської облради на користь держави судовий збір в розмірі 840 гривень 80 копійок.

Зазначено, що рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку зі звільненням директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, який обіймав посаду з грудня 2017 року, в Одесі почали відбуватися масові акції протестів в підтримку керівнику музею.

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