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04 сентября 2019, среда, 12:10 223
Общество 2019-09-04T12:10:59+03:00
Українські Новини
Ройтбурда уволили с должности директора Одесского художественного музея

Ройтбурда уволили с должности директора Одесского художественного музея

Одесский областной совет все-таки расторг досрочно контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом. За его увольнение проголосовал 51 депутат. Трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Об этом сообщает "Думская".

В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд не выполняет депутатские запросы про финансовую деятельность музея.

Против увольнения выступала ВРИО председателя ОГА Светлана Шаталова и депутат "Европейской Солидарности" Юрий Басюк.

Как сообщали Українські Новини, Александра Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея.

Ранее Ройтбурда избрали директором Одесского художественного музея.

Больше новостей о: Ройтбурд Александр Одесский худмузей

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