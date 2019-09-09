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09 сентября 2019, понедельник, 19:08 731
Общество 2019-09-09T19:09:36+03:00
Українські Новини
"Интеллигентный" протест: чем вызваны митинги в Одессе

"Интеллигентный" протест: чем вызваны митинги в Одессе

Александр Ройтбурд Фото: hromadske.od.ua
Александр Ройтбурд Фото: hromadske.od.ua

В связи с увольнением директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, в  Одессе начали происходить массовые акции протестов в поддержку руководителю музея. Об этом передает BBC News Украина.

Накануне, местные депутаты уволили директора Художественного музея Александра Ройтбурда. Однако, обратная реакция не заставила себя долго ждать. В ответ чиновники увидели критику в соцсетях, различные петиции и протесты, которые из виртуальных переросли в реальные.

Из-за отставки Александра Ройтбурда одесситы вышли на митинги. Фото:BBC News УкраинаИз-за отставки Александра Ройтбурда одесситы вышли на митинги. Фото:BBC News Украина

Через несколько дней после увольнения Ройтбурда, несколько тысяч активистов вышли под стены ОГА. Протест назвали "интеллигентным". Самая первая и главная просьба, которую услышали со сцены , - быть опрятными и оставить в чистоте территорию митинга.

Контингент митингующих весьма разнообразен: начиная от активной молодежи и заканчивая культурными деятелями и политиками. Среди самых известных - Саакашвили, Андрей Садовой, Владимир Емельян, Сергей Лещенко, Борис Херсонский.

Помимо публичных выступлений со сцены, активисты писали обращение к депутатам областного совета. Участнки заявили, что хотят буквально "завалить" депутатов письмами.

Одним из самых ярких явлений акции - оригинальный подход к митингам. Активисты выходили с креативными плакатами и картинами Александра Ройтбурда. После акции атрибуты попросили свозить в музей. Там пообещали сохранить их для истории.

Из-за отставки Александра Ройтбурда одесситы вышли на митинги. Фото:BBC News УкраинаИз-за отставки Александра Ройтбурда одесситы вышли на митинги. Фото:BBC News Украина

Сам Александр Ройтбурд от масштабов был в восторге и даже назвал протест "культурным Майданом современной Украины".

"Я еще не видел, чтобы столько людей собрались вместе не из-за политику, не из-за тарифов, а через культуру. Это не про Ройтбурда. Это даже не о музее. Это о том, в каком обществе мы будем жить. Или мы хотим жить в "совке" или стремимся к европейской цивилизации ", - сказал Александр.

Сейчас музей продолжает свою привычную работу, организаторы митинга подсчитывают количество обращений и агитируют поддержать электронную петицию. Теперь не только защищая Ройтбурда, но и добиваясь нового статуса для музея.

Решение об увольнении объяснил депутат от "Оппозиционного блока" Роман Сеник. Он отметил, что вывод Минюста и Института права, который доказывает, что назначение Ройтбурда было незаконным. Чиновник обвинил деятеля культуры в игнорировании депутатских запросов и отсутствии финансовых отчетов.

"Моя позиция очень взвешенная. В отличие от многих, у меня хорошая память и много документов, которые дают мне право против Ройтбурда, как директора ОХМ. Если есть закон о местном самоуправлении, в котором говорится, что мы имеем абсолютное право назначать директора, то не отнимайте у нас это право. Тогда на наше решение наплевали, особенно это сделал глава областной администрации, который своим указом подписал назначение Ройтбурда ", - пояснил причины увольнения Ройтбурда Роман Сеник.

Ранее, Александр Ройтбурд рассказал в интервью Українським Новинам о своих взглядах на будущее Летнего театра. 

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