У Києві через грип призупинили навчання вже понад 250 шкіл

Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує призупинення навчання в 251 школі повністю 34 частково у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ. Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини. "Освітній процес призупинено в 251 школі повністю і в 34 школах частково. У той же час, у 10 навчальних закладах освітній процес відновлений", - сказано в ньому. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або поклассово призупиняти навчальний процес при відсутності 20% від загальної кількості учнів з причини захворювання на грип та ГРВІ. У повідомленні також наголошується, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 10,5% порівняно з минулим тижнем. Так, дітей захворіли - 9 802 (зростання на 7,4%), дорослих - 5 408 людини (зростання на 16,6%). Крім цього зазначається, що з початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах вакцинувалися проти грипу 51,3 тис. чоловік. Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого в Києві більше ста шкіл призупинили навчання через грип. Також епідпоріг захворюваності на грип перевищено майже на 14% в Запоріжжі.