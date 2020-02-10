У Києві через грип призупинили навчання вже понад 250 шкіл

Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує призупинення навчання в 251 школі повністю 34 частково у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

"Освітній процес призупинено в 251 школі повністю і в 34 школах частково. У той же час, у 10 навчальних закладах освітній процес відновлений", - сказано в ньому.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або поклассово призупиняти навчальний процес при відсутності 20% від загальної кількості учнів з причини захворювання на грип та ГРВІ.

У повідомленні також наголошується, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 10,5% порівняно з минулим тижнем.

Так, дітей захворіли - 9 802 (зростання на 7,4%), дорослих - 5 408 людини (зростання на 16,6%).

Крім цього зазначається, що з початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах вакцинувалися проти грипу 51,3 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого в Києві більше ста шкіл призупинили навчання через грип.

Також епідпоріг захворюваності на грип перевищено майже на 14% в Запоріжжі.