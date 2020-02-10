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10 февраля 2020, понедельник, 16:10 108
Силовые структуры 2020-02-10T16:10:25+02:00
Українські Новини
Под Киевом у мужчины в доме обнаружили каннабиса на 2 млн гривен

Под Киевом у мужчины в доме обнаружили каннабиса на 2 млн гривен

Елена Новикова
Наркобизнес, Наркотики, Каннабис, Изъятие наркотиков, Конопля
Каннабис
Каннабис

Полиция задержала мужчину по подозрению в хранении 84 кг каннабиса в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

В частности, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции Киева задержали мужчину по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса, в рамках которого после получения разрешения суда, провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта в Киевской области.

В доме были обнаружены 7 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу.

"По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет почти 2 млн гривен. 42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отмечает полиция.

 Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре в Николаевской области правоохранители обнаружили на приусадебном участке теплицу с коноплей.

Также в октябре полиция задержала жителя Черновцов по подозрению в организации межрегиональной поставки наркотиков и изъяла товар стоимостью 7 млн гривен.

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