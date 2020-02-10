Приложение "Дія" обошло TikTok и Viber по количеству скачиваний

Не смотря на то, что в новом приложении "Дія" не все украинцы получили электронные удостоверения, с момента презентации его загрузили более 1 млн раз.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ-бесплатных — ред.). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp", — написал Федоров.

Отмечается, что приложение скачали 1 047 403 пользователей, из них 870 094 — авторизовались через BankID.