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10 февраля 2020, понедельник, 15:55 30
Общество 2020-02-10T15:56:18+02:00
Українські Новини
Приложение "Дія" обошло TikTok и Viber по количеству скачиваний

Приложение "Дія" обошло TikTok и Viber по количеству скачиваний

Таня Войтюк
приложение
Презентация приложения
Презентация приложения "Дія".Скриншот: ТСН

Не смотря на то, что в новом приложении "Дія" не все украинцы получили электронные удостоверения, с момента презентации его загрузили более 1 млн раз.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ-бесплатных — ред.). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp", — написал Федоров.

Отмечается, что приложение скачали 1 047 403 пользователей, из них 870 094 — авторизовались через BankID.

Среди скачавших приложение — 646 тыс. пользователи Android, 398 тыс. — пользователи iOS. Правами в приложении Дія пользуются более 463 тыс. пользователей, еще 378 тыс. — добавили в приложение техпаспорт.

Пост Михаила Федорова на FacebookПост Михаила Федорова на Facebook

Как сообщали Українські Новини, презентация приложения "Дія" прошла в четверг, 6 февраля. До конца зимы в приложение обещают добавить цифровой паспорт.

В новом приложении также появится Пенсионный фонд, в котором украинцам можно будет оформить электронную пенсию, не выходя из дома.

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