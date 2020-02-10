Приложение "Дія" обошло TikTok и Viber по количеству скачиваний

Не смотря на то, что в новом приложении "Дія" не все украинцы получили электронные удостоверения, с момента презентации его загрузили более 1 млн раз. Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ-бесплатных — ред.). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp", — написал Федоров. Отмечается, что приложение скачали 1 047 403 пользователей, из них 870 094 — авторизовались через BankID. Среди скачавших приложение — 646 тыс. пользователи Android, 398 тыс. — пользователи iOS. Правами в приложении Дія пользуются более 463 тыс. пользователей, еще 378 тыс. — добавили в приложение техпаспорт. Пост Михаила Федорова на Facebook Как сообщали Українські Новини, презентация приложения "Дія" прошла в четверг, 6 февраля. До конца зимы в приложение обещают добавить цифровой паспорт. В новом приложении также появится Пенсионный фонд, в котором украинцам можно будет оформить электронную пенсию, не выходя из дома.