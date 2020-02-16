В марте в Украине ударит жара: синоптики предупредили об очередном погодном экстриме

После аномально теплой зимы синоптики прогнозируют приход рекордно теплой весны уже с первых дней марта. Несмотря на мнение некоторых погодных экспертов о возможном реванше зимы весной с морозами и небывалыми снегопадами, многие синоптики более оптимистичны и прогнозируют жаркий первый месяц весны.

Так, согласно наблюдениям метеорологов в течение последних 130 лет, после необычайно теплых зим весна в Украине начинается с температуры, которая значительно выше климатической нормы, рассказала начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич в комментарии Украинской правде.

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", - утверждает эксперт.

Метеоролог рассказала также, что в Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в таких годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг., а также нынешняя зима 2019-2020 гг.

Средняя температура воздуха в марте, следовавшем за теплыми зимами прошлых лет, составляла +5,4, +6 и + 1,4 градуса. При этом климатическая норма для марта по Украине составляет 0,8 градуса тепла.

В Киеве теплые зимы за всю историю наблюдений были: в 1989-1990 гг., март после этого показал тепло в +6,9 С (самый теплый с 1881 года в столице); 2006-2007 гг., март - 6,3 С (третий по теплу в рейтинге); 1988-1989 гг., март - 5,2 С (шестой в рейтинге самых теплых). Климатическая норма для марта в Киеве 0,7 С.

Донич добавила, что нынешняя зима может стать в столице самой теплой за всю историю наблюдений. А метеорологическая зима в Киеве так и не наступила, и это действительно аномально.

В то же время, согласно синоптикам Gismeteo, в первых числах марта в Украине установится солнечная малооблачная погода с показателями +11... +14 градусов. Ночью температура будет также плюсовой.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Харькова на ближайший месяц.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды во Львове на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Днипре на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Карпатах на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Одессе на месяц от Гисметео.

Тем не менее, народные синоптики с таким прогнозом не согласны. Так, Владимир Деркач считает, что первые два месяца весны будут холодными, а в первой половине марта вероятны даже дневные морозы. Апрель будет также прохладным, настоящее тепло придет лишь в мае.

А Леонид Горбань ранее дал еще более устрашающий прогноз на весну 2020. Синоптик утверждает, что сильные морозы будут держаться в Украине, как минимум, до средины марта. Апрель также удивит холодом, ну а в мае придет жара и засуха - а средине месяца будет двухнедельный период без осадков.

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также синоптики прогнозируют погодную аномалию в конце зимы и марте.

Тем временем, весной ударят морозы и завалит снегом: синоптик предупредила об опасности теплой зимы.