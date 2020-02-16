подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • В марте в Украине ударит жара: синоптики предупредили об очередном погодном экстриме
16 февраля 2020, воскресенье, 06:00 81 Инфографика
Жизнь 2020-02-16T06:00:02+02:00
Українські Новини
В марте в Украине ударит жара: синоптики предупредили об очередном погодном экстриме

В марте в Украине ударит жара: синоптики предупредили об очередном погодном экстриме

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода на месяц, погода на весну, Погода весной, погода в марте, весна-2020, Прогноз, Погода
Весна. Фото pixabay.com
Весна. Фото pixabay.com

После аномально теплой зимы синоптики прогнозируют приход рекордно теплой весны уже с первых дней марта. Несмотря на мнение некоторых погодных экспертов о возможном реванше зимы весной с морозами и небывалыми снегопадами, многие синоптики более оптимистичны и прогнозируют жаркий первый месяц весны. 

Так, согласно наблюдениям метеорологов в течение последних 130 лет, после необычайно теплых зим весна в Украине начинается с температуры, которая значительно выше климатической нормы, рассказала начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич в комментарии Украинской правде.

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", - утверждает эксперт.

Метеоролог рассказала также, что в Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в таких годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг., а также нынешняя зима 2019-2020 гг.

Средняя температура воздуха в марте, следовавшем за теплыми зимами прошлых лет, составляла +5,4, +6 и + 1,4 градуса. При этом климатическая норма для марта по Украине составляет 0,8 градуса тепла.

В Киеве теплые зимы за всю историю наблюдений были: в 1989-1990 гг., март после этого показал тепло в +6,9 С (самый теплый с 1881 года в столице); 2006-2007 гг., март - 6,3 С (третий по теплу в рейтинге); 1988-1989 гг., март - 5,2 С (шестой в рейтинге самых теплых). Климатическая норма для марта в Киеве 0,7 С.

Донич добавила, что нынешняя зима может стать в столице самой теплой за всю историю наблюдений. А метеорологическая зима в Киеве так и не наступила, и это действительно аномально.

В то же время, согласно синоптикам Gismeteo, в первых числах марта в Украине установится солнечная малооблачная погода с показателями +11... +14 градусов. Ночью температура будет также плюсовой.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Харькова на ближайший месяц.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от Гисметео.Прогноз погоды в Киеве на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды во Львове на месяц от Гисметео.Прогноз погоды во Львове на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Днипре на месяц от Гисметео.Прогноз погоды в Днипре на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Карпатах на месяц от Гисметео.Прогноз погоды в Карпатах на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Одессе на месяц от Гисметео.Прогноз погоды в Одессе на месяц от Гисметео.

Тем не менее, народные синоптики с таким прогнозом не согласны. Так, Владимир Деркач считает, что первые два месяца весны будут холодными, а в первой половине марта вероятны даже дневные морозы. Апрель будет также прохладным, настоящее тепло придет лишь в мае.

А Леонид Горбань ранее дал еще более устрашающий прогноз на весну 2020. Синоптик утверждает, что сильные морозы будут держаться в Украине, как минимум, до средины марта. Апрель также удивит холодом, ну а в мае придет жара и засуха - а средине месяца будет двухнедельный период без осадков.

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также синоптики прогнозируют погодную аномалию в конце зимы и марте.

Тем временем, весной ударят морозы и завалит снегом: синоптик предупредила об опасности теплой зимы.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода на месяц погода на весну Погода весной погода в марте весна-2020 Прогноз Погода

Украинцев предупредили о высокой снеголавинной опа...
Ураганы со снегопадами уйдут: синоптик предупредил...
Морозы усилятся до -16 и заметет снегом: когда в У...
Весной ударят морозы и завалит снегом: синоптик пр...
Готовится возвращение 200 заключенных украинцев, - Зеленский
Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ
Новости
На сайте Мюнхенской конференции вернули план "завершения войны в Украине" 23:45
Весеннее тепло днем и морозы до - 10 ночью: прогноз погоды на 16 февраля 22:46 Карта
Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ 22:15
Контрафактные сигареты. Фото: Facebook/Офис генпрокурора
В сети подпольных складов правоохранители изъяли контрафактные сигареты на 20 млн гривен 21:46
В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса 21:15
больше новостей
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
Алексей Гончарук
Не митингом единым: опубликованы новые фото молодого Гончарука в парике и с женщинами 12:56
Коронавирус Covid-19: число заболевших превысило 64 тысячи человек 08:15 Инфографика
Янукович стал "молодым отцом": его сыну Григорию около двух лет, - СМИ 18:42
больше новостей
Константин Жеваго. Фото Hubs
В Украине арестовали все активы и имущество миллиардера Жеваго 11:24
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
На пенсию в Украине нужно копить: как выгоднее насобирать на безбедную старость 05:30 Инфографика
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
Спикер Путина Песков назвал враньем сюжет "Схем" о встрече Зеленского и Патрушева, — росСМИ 15:44
больше новостей
"Слуга народа" ввела членские взносы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok