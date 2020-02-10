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10 лютого 2020, понеділок, 12:09 13
Кабмін 2020-02-10T13:30:03+02:00
Українські Новини
Кабмін звільнив Кислицю з посади заступника міністра закордонних справ

Кабмін звільнив Кислицю з посади заступника міністра закордонних справ

Анна Рудык
Звільнення з посади, Кабмін, ООН, Сергій Кислиця
Сергій Кислиця. Фото: Твіттер/Кислиця
Сергій Кислиця. Фото: Твіттер/Кислиця

Кабінет Міністрів звільнив Сергія Кислицю з посади заступника міністра закордонних справ.

Про це йдеться в розпорядженні №70 від 5 лютого, передають Українські Новини.

Згідно нього, Кислиця звільнений з 27 лютого у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Кислиця обіймав посаду заступника міністра закордонних справ з березня 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Раніше Кислиця задекларував 0,4 млн гривень доходів. З цієї суми заробітна плата Кислиці становила 190 093 гривень, а у власності або оренді Кислиці знаходилася квартира в Києві площею 43 кв. м. Екс-заступник міністра володіє автомобілем Ford Fiesta (2006 року випуску) об'ємом двигуна 1250 куб. см.

Раніше Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну.

 

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