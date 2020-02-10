Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже выросли после резкого падения

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 31 января по 7 февраля повысился на 1,5%, или на 5,69 пункта, до 380,77 пункта после недельного снижения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 375,08 пункта, в конце -380,77 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Овостар" (+6%), наибольшее падение - акции компании "Агротон" (-12%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 31 января Цена последней сделки, злотые, 7 февраля Изменение стоимости % "Кернел" 47 47,5 +1 "Астарта" 15,55 15,85 +1,9 Coal Energy 0,13 0,13 0 "Милкиленд" 0,46 ---- ---- "Агротон" 4,42 4,3 -12 KSG Agro ---- 1,19 ---- Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 83 88 +6 IMC 12,85 12,95 +0,8 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 17 по 31 января снизился на 3,2%, или на 12,5 пункта, до 375,08 пункта, снижение наблюдается вторую неделю подряд.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 3 по 10 января повысился на 4,2%, или на 15,61 пункта, до 386,68 пункта.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine с 30 декабря по 3 января после недельного снижения повысился на 3,3%, или на 11,86 пункта до 371,07 пункта.