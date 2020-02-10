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  • Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже выросли после резкого падения
10 февраля 2020, понедельник, 11:52 257
Экономика 2020-02-10T11:55:29+02:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже выросли после резкого падения

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже выросли после резкого падения

Надежда Комендантова
WIG-Ukraine, Акции, Биржа, Фондовая биржа
Биржа. Фото: landlord.ua
Биржа. Фото: landlord.ua

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 31 января по 7 февраля повысился на 1,5%, или на 5,69 пункта, до 380,77 пункта после недельного снижения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 375,08 пункта, в конце -380,77 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Овостар" (+6%), наибольшее падение - акции компании "Агротон" (-12%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 31 января Цена последней сделки, злотые, 7 февраля Изменение стоимости %
"Кернел" 47 47,5  +1
"Астарта" 15,55 15,85  +1,9
Coal Energy 0,13 0,13  0
"Милкиленд" 0,46 ---- ----
"Агротон" 4,42 4,3  -12
KSG Agro ---- 1,19 ----
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 83  88  +6
IMC 12,85  12,95  +0,8
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 17 по 31 января снизился на 3,2%, или на 12,5 пункта, до 375,08 пункта, снижение наблюдается вторую неделю подряд.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 3 по 10 января повысился на 4,2%, или на 15,61 пункта, до 386,68 пункта.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine с 30 декабря по 3 января после недельного снижения повысился на 3,3%, или на 11,86 пункта до 371,07 пункта.

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