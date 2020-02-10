Лавров за відновлення роботи послів України і РФ

Росія не проти відновлення роботи свого посла в Україні і українського в Москві.

Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю "Російській газеті", передають Українські Новини.

"Про двосторонні зустрічі, про візити один до одного зі зрозумілих причин не йдеться. Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, правда, начебто хтось там згадував про вірогідність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти", - сказав він.

Міністр зазначив, що навіть у нинішніх умовах Україна і Росія сильно взаємопов'язані в економіці, у сфері транспорту і гуманітарних справах.

"Звичайно, нерозумно постійно зводити якісь бар'єри, то для авіасполучення, для залізничного транспорту та і просто для спілкування", - сказав він.

Лавров підтвердив, що РФ зацікавлена в контактах з українською владою.

Як повідомляли Українські Новини, Державний секретар США Майкл Помпео нагадав Лаврову, що Крим належить Україні, а вирішення конфлікту на Донбасі починається з дотримання зобов'язань з "мінським домовленостями".

Раніше Зеленський заявив, що Путін рахується з тим, що Україна – незалежна країна.