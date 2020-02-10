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10 февраля 2020, понедельник, 10:57 405
Финансы 2020-02-10T11:00:05+02:00
Українські Новини
Минфин предлагает валютные ОВГЗ

Минфин предлагает валютные ОВГЗ

Сергей Жолобецкий
Минфин 11 февраля будет размещать долларовые ОВГЗ
Минфин 11 февраля будет размещать долларовые ОВГЗ

Министерство финансов 11 февраля будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 84 дня, 476, 693 дня и 1 561 день.

Бумаги в долларах будут размещаться со сроком обращения 421 день.

Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

В январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).

Министерство финансов 4 февраля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,3 млрд гривен.
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