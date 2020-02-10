Минфин предлагает валютные ОВГЗ

Министерство финансов 11 февраля будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 84 дня, 476, 693 дня и 1 561 день.

Бумаги в долларах будут размещаться со сроком обращения 421 день.

Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

В январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).

Министерство финансов 4 февраля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,3 млрд гривен.