В Казахстане, в ходе митингов на дорогах, из страны выехали более 4 тыс. человек, погибли – 10

Из-за вновь вспыхнувших митингов в Казахстане 7 февраля, около 4 тыс. человек покинули страну, погибло – 10 человек. Об этом передает Радио.Азаттык.

Как заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди, причиной митингов стал конфликт, возникший на дороге 7 февраля в нескольких селах Жамбыльской области, где в массовых беспорядках принимали участие более 300 человек.

Как сообщает "Радио Азаттык", к вечеру 8 февраля из Казахстана в Кыргызстан перешли 4,5 тыс. жителей Жамбыльской области, где произошел конфликт. По данным пограничной службы Кыргызстана, основная часть прибывающих – это женщины, дети и пожилые люди.

Власти страны называют случившееся "массовой дракой" и "бытовым конфликтом", который "провокаторы подстрекали перевести в межэтническую плоскость". В ходе волнений пострадали более 40 человек; были подожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

Местные жители рассказали журналистам, что в беспорядках принимали участие "около 200 неместных мужчин". Большинство жителей сел, где произошли столкновения, составляют дунгане. Все сгоревшие дома, по наблюдению журналистов, принадлежат представителям этого народа.

Как сообщали Українські Новини, 27 декабря утром упал самолет недалеко от Алматы (Казахстан). По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана, на борту самолета находились 95 пассажира и 5 членов экипажа.

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