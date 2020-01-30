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30 января 2020, четверг, 18:23 24
Общество 2020-01-30T18:23:13+02:00
Українські Новини
Музей-мемориал "Революции достоинства" собрал 4 тыс. экспонатов времен Майдана

Музей-мемориал "Революции достоинства" собрал 4 тыс. экспонатов времен Майдана

Елизавета Кесельман
Революция Достоинства, Майдан, Музей-мемориал, экспонаты, Музей Революции Достоинства
Революция достоинства. Майдан.
Революция достоинства. Майдан.

Государственное учреждение "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" собрал около 4 тыс. экспонатов времен событий Майдана

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор музея-мемориала "Революции достоинства" Игорь Пошивайло, передают Українські Новини.

"Основным показателем нашей деятельности является коллекция 4 тыс. экспонатов, находящихся в состоянии обработки", - сказал он.

Пошивайло отметил, что музей-мемориал в 2020 году хочет открыть хранилище площадью 300 кв. м, в котором будут созданы условия для сбережения, обработки, реставрации коллекции.

Так же он сообщил, что организация намерена в 2020 году открыть библиотеку Майдана, где все желающие смогут работать с их архивом.

В 2019 году из государственного бюджета на деятельность учреждения было выделено около 25 млн гривен, штат сотрудников музея-мемориала включает 50 человек.

Как сообщали Українські Новини, руководство Музея-мемориала "Революции достоинства" затрудняется прогнозировать сроки строительства мемориала из-за следственных действий.

Музей-мемориал "Революции достоинства" объявил повторный тендер на реконструкцию аллеи Героев Небесной сотни.

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