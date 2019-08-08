подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 августа 2019, четверг, 10:26 65
Судебная власть 2019-08-08T10:28:35+03:00
Українські Новини
Дела Майдана: Верховный Суд освободил от отвественности черкасского милиционера

Дела Майдана: Верховный Суд освободил от отвественности черкасского милиционера

Милиционер Руслан Андрияш в суде. Фото: podrobnosti.ua
Милиционер Руслан Андрияш в суде. Фото: podrobnosti.ua

Кассационный уголовный суд Верховного Суда из-за истечения сроков давности освободил от ответственности экс-милиционера Руслана Андрияша, осужденного за незаконных арест активиста Евромайдана Юрия Ботнара в Черкассах.

Об этом говорится в постановлении суда от 20 июля, передают Українськi Новини.

Во время Евромайдана Андрияш был начальником отделения Сосновского райуправления милиции Черкасс.

Установлено, что 27 января 2014 года он распорядился задержать активистов Евромайдана, которые накануне участвовали в массовых акциях протеста и штурме Черкасской областной государственной администрации.

По его команде спецназ УБОПа незаконно задержал активиста Юрия Ботнара, который в дальнейшем был арестован.

В мае 2016 года милиционер Андрияш был признан по приговору суда виновным по ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) Уголовного кодекса.

Он получил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Апелляционный суд в июне 2017 года признал законным приговор.

Защита милиционера и прокуратура подали кассации в Верховный Суд.

Прокуратура потребовала освободить Андрияша от уголовной ответственности в связи с истечением 3-летнего срока давности.

Защита, в свою очередь, потребовал закрыть дело против милиционера из-за отсутствия состава преступления, в частности, из-за отсутствия прямого умысла.

Пострадавший активист Евромайдана просил Верховный Суд кассационные жалобы прокурора и защитника отклонить.

По итогам рассмотрения дела Верховный Суд частично удовлетворил жалобы.

Суд признал доказанной вину Андрияша и обоснованным назначение наказания, но в связи с истечением сроков давности освободил его от уголовной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда по просьбе прокуратуры освободил от уголовной ответственности 2 бывших сотрудников ГАИ, осужденных за давление на подчиненных и подделку рапортов в отношении активистов Автомайдана.

Больше новостей о: Евромайдан Милиция Черкассы Революция Достоинства

Архив
Новости
Руководитель Госуправления делами при Президенте зарабатывает больше Зеленского 10:52 Документ
Атошнику, прострелившему ногу журналисту Рунцу, грозит семь лет тюрьмы 10:40
Милиционер Руслан Андрияш в суде. Фото: podrobnosti.ua
Дела Майдана: Верховный Суд освободил от отвественности черкасского милиционера 10:26
Курица дорожает, а сало дешевеет: индекс мясной корзины 10:20
В Великобритании представили чернобыльскую водку 10:20
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады 12:00
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Минюст проведет верификацию всех нотариусов осенью 12:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok