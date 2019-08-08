Кассационный уголовный суд Верховного Суда из-за истечения сроков давности освободил от ответственности экс-милиционера Руслана Андрияша, осужденного за незаконных арест активиста Евромайдана Юрия Ботнара в Черкассах.

Об этом говорится в постановлении суда от 20 июля, передают Українськi Новини.

Во время Евромайдана Андрияш был начальником отделения Сосновского райуправления милиции Черкасс.

Установлено, что 27 января 2014 года он распорядился задержать активистов Евромайдана, которые накануне участвовали в массовых акциях протеста и штурме Черкасской областной государственной администрации.

По его команде спецназ УБОПа незаконно задержал активиста Юрия Ботнара, который в дальнейшем был арестован.

В мае 2016 года милиционер Андрияш был признан по приговору суда виновным по ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) Уголовного кодекса.

Он получил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Апелляционный суд в июне 2017 года признал законным приговор.

Защита милиционера и прокуратура подали кассации в Верховный Суд.

Прокуратура потребовала освободить Андрияша от уголовной ответственности в связи с истечением 3-летнего срока давности.

Защита, в свою очередь, потребовал закрыть дело против милиционера из-за отсутствия состава преступления, в частности, из-за отсутствия прямого умысла.

Пострадавший активист Евромайдана просил Верховный Суд кассационные жалобы прокурора и защитника отклонить.

По итогам рассмотрения дела Верховный Суд частично удовлетворил жалобы.

Суд признал доказанной вину Андрияша и обоснованным назначение наказания, но в связи с истечением сроков давности освободил его от уголовной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда по просьбе прокуратуры освободил от уголовной ответственности 2 бывших сотрудников ГАИ, осужденных за давление на подчиненных и подделку рапортов в отношении активистов Автомайдана.