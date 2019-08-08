Кассационный уголовный суд Верховного Суда из-за истечения сроков давности освободил от ответственности экс-милиционера Руслана Андрияша, осужденного за незаконных арест активиста Евромайдана Юрия Ботнара в Черкассах.\r\nОб этом говорится в постановлении суда от 20 июля, передают Українськi Новини.\r\nВо время Евромайдана Андрияш был начальником отделения Сосновского райуправления милиции Черкасс.\r\nУстановлено, что 27 января 2014 года он распорядился задержать активистов Евромайдана, которые накануне участвовали в массовых акциях протеста и штурме Черкасской областной государственной администрации.\r\nПо его команде спецназ УБОПа незаконно задержал активиста Юрия Ботнара, который в дальнейшем был арестован.\r\nВ мае 2016 года милиционер Андрияш был признан по приговору суда виновным по ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) Уголовного кодекса.\r\nОн получил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с испытательным сроком продолжительностью 1 год.\r\nАпелляционный суд в июне 2017 года признал законным приговор.\r\nЗащита милиционера и прокуратура подали кассации в Верховный Суд.\r\nПрокуратура потребовала освободить Андрияша от уголовной ответственности в связи с истечением 3-летнего срока давности.\r\nЗащита, в свою очередь, потребовал закрыть дело против милиционера из-за отсутствия состава преступления, в частности, из-за отсутствия прямого умысла.\r\nПострадавший активист Евромайдана просил Верховный Суд кассационные жалобы прокурора и защитника отклонить.\r\nПо итогам рассмотрения дела Верховный Суд частично удовлетворил жалобы.\r\nСуд признал доказанной вину Андрияша и обоснованным назначение наказания, но в связи с истечением сроков давности освободил его от уголовной ответственности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда по просьбе прокуратуры освободил от уголовной ответственности 2 бывших сотрудников ГАИ, осужденных за давление на подчиненных и подделку рапортов в отношении активистов Автомайдана.