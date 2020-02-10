Рыбам следует забыть о прошлом, а Овны могут нарваться на ссору — любовный гороскоп на понедельник

Совсем скоро влюбленные будут отмечать День святого Валентина. Но уже в понедельник звезды расположатся таким образом, что у некоторых знаков зодиака день будет наполнен романтикой. О том, кто успеет наладить отношения до 14 февраля, а кого ожидают ссоры в понедельник, 10 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют Овнам воздержаться в этот день от того, чтобы давать советы второй половинке или указывать на ошибки, ведь в ответ Овны получат только раздражение.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день вторая половинка начнет преувеличивать важность своих проблем для того, чтобы Тельцы обратили на них внимание. Звезды советуют Тельцам не отказывать любимому человеку во внимании и провести день вместе.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют поискать новое хобби, которое понравится и Близнецам, и их второй поливинке. Это поможет укрепить отношения и скрасить вечера в будущем.

Рак (21 июня – 22 июля)

Семейным Ракам звезды советуют посятить вечер понедельника детям. А Ракам, которые не состоят в отношениях, звезды обещают в этот день встречу с интересным собеседником.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день у Львов совсем не останется времени на свою вторую половинку, ведь будет очень много дел, которые не терпят отлагательства. Но не стоит переживать, ведь любимый человек все поймет.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В понедельник Девам будет сложно понять, чего от них ждет любимый человек. Потому звезды советуют довериться интуиции и попытаться предугадать желания второй половинки.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весам покажется, что их партнер делает из мухи слона и преувеличивает все проблемы. Звезды советуют не пытаться Весам доказать обратное в этот день, ведь это только подольет масла в огонь. Лучше сделайте вид, что со всем согласны.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионам звезды советуют не раздражаться, если вторая половинка сделает что-то не так. В конце концов у всех разные понятия о том, что правильно, а что нет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Для тех Стрельцов, кто не состоит в отношениях, понедельник станет хорошим днем для знакомства или первого свидания. Стрельцов, которые состоят в отношениях, в этот день ждет сюрприз от второй половинки.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам заняться домашними делами вместе со второй половинкой. Козерогам, которые не состоят в отношениях, звезды советуют провести понедельник в компании друзей. Ведь если Козероги не будут сидеть дома в одиночестве, то смогут встретить интересного человека в этот день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи, которые запланировали свидание на этот день, должны быть готовы к тому, что все пойдет наперекосяк. Но это только придаст красок свиданию.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Для того, чтобы начать новые отношения, Рыбы должны перестать оглядываться назад. Звезды советуют открыть свое сердце и шагнуть навстречу новой любви.

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