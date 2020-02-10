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10 лютого 2020, понеділок, 06:15 3
Політика 2020-02-10T18:15:08+02:00
Українські Новини
Пенсійний вік українців будуть збільшувати щорічно на один місяць

Пенсійний вік українців будуть збільшувати щорічно на один місяць

Таня Войтюк
Пенсії, пенсійний вік, ПФУ, Пенсійний фонд України
Пенсійний вік в Україні збільшиться
Пенсійний вік в Україні збільшиться

Незважаючи на те, що збільшення пенсійного віку визнали неконституційним, цей процес залишається неминучим.

Про це повідомила глава комітету парламенту з питань соціальної політики Галина Третьякова інтерв'ю "Економічній правді".

За словами Третьякової, підвищення пенсійного віку не уникнути.

"Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію", - повідомила вона.

За її словами, вирівняти ситуацію з пенсіями в Україні можливе тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

"Зараз склалася ситуація: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не в часи нашого президента, буде погіршуватися ситуація, або приймаємо рішення, що з 2023 збільшуємо пенсійний вік один раз в рік на один місяць", - сказала Третьякова.

Причиною збільшення пенсійного віку є те, що для пенсійної системи орієнтиром є тривалість життя людей, що досягли пенсійного віку, тобто скільки вони живуть з моменту виходу на пенсію до смерті. А зараз в Україні 11,3 млн. пенсіонерів, з яких більше тисячі - люди, які досягли столітнього віку.

Рані Українські Новини писали про те, скільки пенсії виплачують різним категоріям українців.

Тим часом Пенсійний фонд почала фінансувати виплату пенсії за лютий.

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