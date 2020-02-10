Пенсійний вік українців будуть збільшувати щорічно на один місяць

Незважаючи на те, що збільшення пенсійного віку визнали неконституційним , цей процес залишається

Про це повідомила глава комітету парламенту з питань соціальної політики Галина Третьякова інтерв'ю "Економічній правді".

За словами Третьякової, підвищення пенсійного віку не уникнути.

"Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію", - повідомила вона.

За її словами, вирівняти ситуацію з пенсіями в Україні можливе тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

"Зараз склалася ситуація: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не в часи нашого президента, буде погіршуватися ситуація, або приймаємо рішення, що з 2023 збільшуємо пенсійний вік один раз в рік на один місяць", - сказала Третьякова.

Причиною збільшення пенсійного віку є те, що для пенсійної системи орієнтиром є тривалість життя людей, що досягли пенсійного віку, тобто скільки вони живуть з моменту виходу на пенсію до смерті. А зараз в Україні 11,3 млн. пенсіонерів, з яких більше тисячі - люди, які досягли столітнього віку.

Рані Українські Новини писали про те, скільки пенсії виплачують різним категоріям українців.

Тим часом Пенсійний фонд почала фінансувати виплату пенсії за лютий.