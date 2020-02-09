Иран в третий раз не смог вывести спутник на орбиту

После двух неудач в 2019 году Иран 9 февраля вновь не смог вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования земли "Зафар". Ракета-носитель "Симорг" не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник на расчетную орбиту.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны Исламской Республики, сообщает "DW".

Ожидалось, что "Зафар" совершит 15 облетов вокруг Земли в сутки.

В целом, в военном ведомстве расценили запуск ракеты-носителя как успешный, добавив, что выявленные недостатки будут в ближайшее время устранены. Однако дату нового пуска пока озвучивать не стали.



Сообщается, что запуск спутника был приурочен к 41-й годовщине исламской революции, которую Иран будет отмечать 11 февраля.

Как заявляют в Тегеране, иранские спутники не преследуют военных целей, а необходимы для изучения погоды, предсказания стихийных бедствий. Однако предыдущие запуски вызвали международную критику.



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