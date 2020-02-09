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09 февраля 2020, воскресенье, 22:13 265
Европа 2020-02-09T22:13:01+02:00
Українські Новини
Шторм "Ciara" накрыл Британию: нарушена работа аэропортов, ожидаются наводнения

Шторм "Ciara" накрыл Британию: нарушена работа аэропортов, ожидаются наводнения

Валерия Драгомирова
Наводнение, Шторм, Шторм Ciara, Великобритания
Наводнение. Фото: Twitter/@NetworkRailEUS
Наводнение. Фото: Twitter/@NetworkRailEUS

И пока мощный шторм приближается к Германии, шторм "Ciara" обрушился на Великобританию, принеся сильные штормы и проливные дожди по всей стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Аэропорт Хитроу заявил, что принял совместное решение со своими партнерами о сокращении расписания, чтобы минимизировать количество рейсов, отмененных в короткие сроки.

British Airways отменила несколько рейсов из Хитроу, Гатвика и Лондон-Сити, в то время как Virgin Atlantic разместила на своем сайте ряд отмененных рейсов.

Железнодорожная компания Network Rail ввела общее ограничение скорости 50 миль в час по сети в воскресенье, предупреждая пассажиров, что они должны путешествовать на поезде только в тот день, "если это абсолютно необходимо".

Также были затронуты паромные перевозки, и все порты в Дувре были закрыты из-за сильного ветра.

На многих автомагистралях движение ограничено из-за аварий или упавший деревьев и электроопор.

По всей Британии вынесены 250 предупреждений о наводнениях, что означает, что ожидается наводнение и требуется немедленно предпринять соответствующие действия.


Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести. 

Ранее на Францию, Испанию и Португалию обрушился ураган: погибли 8 человек.

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Наводнение. Фото: Twitter/@NetworkRailEUS
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