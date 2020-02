Шторм "Ciara" накрыл Британию: нарушена работа аэропортов, ожидаются наводнения

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.



Аэропорт Хитроу заявил, что принял совместное решение со своими партнерами о сокращении расписания, чтобы минимизировать количество рейсов, отмененных в короткие сроки.

British Airways отменила несколько рейсов из Хитроу, Гатвика и Лондон-Сити, в то время как Virgin Atlantic разместила на своем сайте ряд отмененных рейсов.



Железнодорожная компания Network Rail ввела общее ограничение скорости 50 миль в час по сети в воскресенье, предупреждая пассажиров, что они должны путешествовать на поезде только в тот день, "если это абсолютно необходимо".

Также были затронуты паромные перевозки, и все порты в Дувре были закрыты из-за сильного ветра.

На многих автомагистралях движение ограничено из-за аварий или упавший деревьев и электроопор.



По всей Британии вынесены 250 предупреждений о наводнениях, что означает, что ожидается наводнение и требуется немедленно предпринять соответствующие действия.

⚠️Only travel today if absolutely necessary 🚨



Widespread flooding and fallen trees severely affecting services 🚆✖️#StormCiara - blown tree on overhead line at #Gatley and floods at #Blackburn



📱Check latest updates @nationalrailenq @AvantiWestCoast @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/64X6lxHeOH