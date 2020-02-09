Гослесагентство уволило лесоводов в Харьковской области и Закарпатье

Государственное агентство лесных ресурсов уволило Виктора Сысу с должности директора Гутянского лесхоза, который подозревается в даче взятки детективу НАБУ.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook, передают Українські Новини.



Также уволен руководитель управления лесного хозяйства в Закарпатской области Валерий Мурга.



По словам Гончарука, подтвердились многочисленные жалобы на Мургу, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей.



Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, которое возглавлял Сыса.



По информации премьера, объемы незаконных рубок на ГП "Гутянское лесное хозяйство" оценены в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия составляют 30 млн гривен.



При этом предприятие подавало фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и осуществляло закупку транспортных средств без согласования с Гослесагентством.



Гончарук подчеркнул, что вся эта информация передана в правоохранительные органы.



Он также сообщил, что в начале февраля запущена торговля всей необработанной древесиной на электронных аукционах.



Премьер напомнил, что осенью был запущен онлайн-реестр заготовки древесины и электронная карта рубок.



Как сообщали Українськi Новини, ранее Гончарук призвал председателя Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого отстранить от работы руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства из-за многочисленных случаев незаконной вырубки леса в регионе.



Суд арестовал с залогом в 5 млн гривен директора Гутянского лесхоза Харьковской области, подозреваемого в даче 100 тыс. долларов взятки детективу НАБУ.



В ноябре Сыса вышел из СИЗО после внесения залога.