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09 февраля 2020, воскресенье, 20:43 34
Кабмин 2020-02-09T21:05:08+02:00
Українські Новини
Гослесагентство уволило лесоводов в Харьковской области и Закарпатье

Гослесагентство уволило лесоводов в Харьковской области и Закарпатье

Валерия Драгомирова
Кабмин, Алексей Гончарук, Государственное агентство лесных ресурсов, Увольнение, Виктор Сыса, Валерий Мурга
Дрова. Фото: budport.com
Дрова. Фото: budport.com

Государственное агентство лесных ресурсов уволило Виктора Сысу с должности директора Гутянского лесхоза, который подозревается в даче взятки детективу НАБУ.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook, передают Українські Новини.

Также уволен руководитель управления лесного хозяйства в Закарпатской области Валерий Мурга.  

По словам Гончарука, подтвердились многочисленные жалобы на Мургу, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей.

Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, которое возглавлял Сыса.

По информации премьера, объемы незаконных рубок на ГП "Гутянское лесное хозяйство" оценены в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия составляют 30 млн гривен.

При этом предприятие подавало фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и осуществляло закупку транспортных средств без согласования с Гослесагентством.

Гончарук подчеркнул, что вся эта информация передана в правоохранительные органы.

Он также сообщил, что в начале февраля запущена торговля всей необработанной древесиной на электронных аукционах.

Премьер напомнил, что осенью был запущен онлайн-реестр заготовки древесины и электронная карта рубок.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Гончарук призвал председателя Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого отстранить от работы руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства из-за многочисленных случаев незаконной вырубки леса в регионе.

Суд арестовал с залогом в 5 млн гривен директора Гутянского лесхоза Харьковской области, подозреваемого в даче 100 тыс. долларов взятки детективу НАБУ.

В ноябре Сыса вышел из СИЗО после внесения залога

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