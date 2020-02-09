На Донбассе боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов: ранен военнослужащий

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, один военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм, 122-мм и минометов 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского, а именно с 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новолуганским – со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Троицкое - со станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела; в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152-мм противник выпустил 10 снарядов и с калибра 122-мм - 21 снаряд.



Как сообщали Українськi Новини, 7 февраля боевики применили минометы и гранатометы, военнослужащий получил травму.



3 февраля боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще один – получил боевую травму.