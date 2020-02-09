Нацгвардия начнет круглосуточную охрану правопорядка в Мукачево

Национальная гвардия с 9 февраля начнет круглосуточную охрану общественного порядка в Мукачево Закарпатской области, где ранее произошла перестрелка, в связи с обострением криминогенной обстановки. Об этом говорится в сообщении Национальной гвардии, передают Українськi Новини. "В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины", - говорится в нем. Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2-й Галицкой бригады. Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля. Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево Закарпатской области. На днях полиция задержала группу людей, которые направлялись в Мукачево для криминальных разборок.