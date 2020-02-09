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09 февраля 2020, воскресенье, 19:16 17
Силовые структуры 2020-02-09T19:17:43+02:00
Українські Новини
Нацгвардия начнет круглосуточную охрану правопорядка в Мукачево

Нацгвардия начнет круглосуточную охрану правопорядка в Мукачево

Таня Войтюк
Мукачево, Перестрелка в Мукачево, Арсен Аваков, Закарпатье, Нацгвардия
Нацгвардия. Фото: ngu.gov.ua
Нацгвардия. Фото: ngu.gov.ua

Национальная гвардия с 9 февраля начнет круглосуточную охрану общественного порядка в Мукачево Закарпатской области, где ранее произошла перестрелка, в связи с обострением криминогенной обстановки.

Об этом говорится в сообщении Национальной гвардии, передают Українськi Новини.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины", - говорится в нем.

Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна.

Также привлечены гвардейцы 2-й Галицкой бригады.

Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево Закарпатской области.

На днях полиция задержала группу людей, которые направлялись в Мукачево для криминальных разборок.

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