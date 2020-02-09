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09 лютого 2020, неділя, 18:40 13
Суспільство 2020-02-09T19:03:29+02:00
Українські Новини
У Каховському водосховищі виявили отруту і заборонили пити воду з крану

У Каховському водосховищі виявили отруту і заборонили пити воду з крану

Таня Войтюк
Вода, Водосховище, Дніпро, Пестициди
Вода з крана
Вода з крана

У той час як НКРЕКП підняла тарифи на холодну воду, у місті Апостолове під Дніпром через виявленя отрути в Каховському водосховищі людям рекомендують зменшити вживання питної води.

Про це повідомляє місцева об'єднана територіальна громада.

"У зв'язку з виявленням перевищення забруднюючих речовин у Каховському водосховищі (діазинон і хлорпірифос (пестициди), переконливо рекомендуємо обмежити вживання питної води для приготування їжі, напоїв та інформуємо про тимчасове призупинення роботи дошкільних навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, закладів соціальної сфери та закладів культури з 08.02.2020 за 12.02.2020 включно згідно з рішенням місцевої комісії з питань ТЕБ та НС від 07.02.2020 №2", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що закладам громадського харчування рекомендують не використовувати питну воду для приготування їжі та напоїв у період з 8 по 12 лютого.

Рані Українські Новини писали про те, що робити, якщо вода з-під крану коричневого кольору і пахне хлором.

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