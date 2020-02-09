У Каховському водосховищі виявили отруту і заборонили пити воду з крану

Про це повідомляє місцева об'єднана територіальна громада.

"У зв'язку з виявленням перевищення забруднюючих речовин у Каховському водосховищі (діазинон і хлорпірифос (пестициди), переконливо рекомендуємо обмежити вживання питної води для приготування їжі, напоїв та інформуємо про тимчасове призупинення роботи дошкільних навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, закладів соціальної сфери та закладів культури з 08.02.2020 за 12.02.2020 включно згідно з рішенням місцевої комісії з питань ТЕБ та НС від 07.02.2020 №2", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що закладам громадського харчування рекомендують не використовувати питну воду для приготування їжі та напоїв у період з 8 по 12 лютого.

Рані Українські Новини писали про те, що робити, якщо вода з-під крану коричневого кольору і пахне хлором.