Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Несмотря на то, что зима была аномально теплой с рекордными температурами, погода в Украине 10 февраля существенно испортится, ожидается сильный ветер, снег и метели. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м\/с. В Карпатах прогнозируется мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях - сильный ветер 25-30 м\/с, на высокогорье Карпат 35-40 м\/с (II уровень опасности, оранжевый). В Киевской области 10 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м\/с (I уровень опасности желтый). В столице завтра также ожидается сильный ветер. Кроме того, 10 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.