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09 февраля 2020, воскресенье, 15:20 3000
Общество 2020-02-09T15:22:02+02:00
Українські Новини
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Таня Войтюк
Погода, Непогода в Украине, Мороз, Снег, Метель, ГосЧС, Закарпатье, Карпаты, Прогноз погоды
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr

Несмотря на то, что зима была аномально теплой с рекордными температурами, погода в Украине 10 февраля существенно испортится, ожидается сильный ветер, снег и метели.  

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах прогнозируется мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях - сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области 10 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый). В столице завтра также ожидается сильный ветер.

Кроме того, 10 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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