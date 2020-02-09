Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Несмотря на то, что зима была аномально теплой с рекордными температурами, погода в Украине 10 февраля существенно испортится, ожидается сильный ветер, снег и метели.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах прогнозируется мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях - сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области 10 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый). В столице завтра также ожидается сильный ветер.

Кроме того, 10 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.