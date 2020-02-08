На акции "желтых жилетов" в Париже полиция применила слезоточивый газ и задержала активистов

В субботу, 8 февраля, акция "желтых жилетов" в Париже привела к стычкам с полицией, 28 протестующих задержали.

Об этом сообщает DW со ссылкой на полицию французской столицы.



Как сообщает полиция, более чем 130 участникам были сделаны устные предупреждения о противоправном поведении. Несмотря на запреты, протестующие устроили свою акцию в административном центре Парижа.

Акция "желтых жилетов" в Бордо также сопровождалась противостоянием демонстрантов и сотрудников правопорядка. Полиция, по сообщениям местных СМИ, применила против активистов слезоточивый газ. Сколько всего человек по всей стране приняли участие в протестах, пока не сообщается.

"Желтые жилеты" выходят на улицы французских городов уже больше года, однако число протестующих заметно уменьшается. Протесты вызвали планы экономических реформ правительства президента Эмманюэля Макрона.



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