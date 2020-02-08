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  • На акции "желтых жилетов" в Париже полиция применила слезоточивый газ и задержала активистов
08 февраля 2020, суббота, 22:25 10
Европа 2020-02-08T22:26:18+02:00
Українські Новини
На акции "желтых жилетов" в Париже полиция применила слезоточивый газ и задержала активистов

На акции "желтых жилетов" в Париже полиция применила слезоточивый газ и задержала активистов

Валерия Драгомирова
Слезоточивый газ, Акция протеста, Желтые жилеты, Париж
Париж. Фото: pixabay
Париж. Фото: pixabay

В субботу, 8 февраля, акция "желтых жилетов" в Париже привела к стычкам с полицией, 28 протестующих задержали.

Об этом сообщает DW со ссылкой на полицию французской столицы.


Как сообщает полиция, более чем 130 участникам были сделаны устные предупреждения о противоправном поведении. Несмотря на запреты, протестующие устроили свою акцию в административном центре Парижа.

Акция "желтых жилетов" в Бордо также сопровождалась противостоянием демонстрантов и сотрудников правопорядка. Полиция, по сообщениям местных СМИ, применила против активистов слезоточивый газ. Сколько всего человек по всей стране приняли участие в протестах, пока не сообщается.

"Желтые жилеты" выходят на улицы французских городов уже больше года, однако число протестующих заметно уменьшается. Протесты вызвали планы экономических реформ правительства президента Эмманюэля Макрона.

Как сообщали Українські Новини, Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки в Париже. 

Ранее забастовка во Франции достигла рекордной продолжительности. 

Кроме того, в Париже танцоры протестовали Макрону с помощью "Лебединого озера"

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